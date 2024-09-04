Ураков Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения23.06.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.06.1879 ст.
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 148об-149, №42)
Крещение
24.06.1879 ст.
Восприемник: того же починка крестьянин Фёдор Фёдоров Овечкин. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 148об-149, №42)
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
Запись в МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 208об-209, №7). Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Ионанн Никитин Ураков, православный, первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1901 ст.
Дочь: (Уракова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Уракова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Поручитель
06.02.1908 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков, православный, первым браком, в возрасте 26 лет. Невеста: той же волости ... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1908 ст.
Дочь: (Уракова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 29об-30, №75)
Рождение ребёнка
12.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 180об-181, №40)
Восприемник
23.02.1911 ст.
Восприемник на крещении Поликарпа Андреева Соколова (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина отставной солдат АндрейЕгоров Соколов и жена его Анна Федотова, оба православные). МК 1911 года Во... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1912 ст.
Дочь: (Уракова) Раиса Иванова
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 344об-345, №12)
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: (Уракова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Уракова (Дудина) Елена Космина
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Поручитель
27.05.1918 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина гражданин Никита Фёдоров Овечкин, холост, первым браком, православный, в возрасте 22 лет. Невеста: Ирмучашской во... Показать все
Смерть
Неизвестно