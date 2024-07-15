(Уракова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения12.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Крещение
13.10.1913
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница - означенным родителям дочь Александра. МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Смерть
Неизвестно