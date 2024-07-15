(Уракова) Анна Иванова 12.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Анна Иванова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

12.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913

Отец: Ураков Иван Никитин

Мать: Уракова (Дудина) Елена Космина

МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Крещение
13.10.1913
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница - означенным родителям дочь Александра. МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Смерть
Неизвестно

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