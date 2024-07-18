Ураков Константин Иванов
Место рождения
Дата рождения21.10.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1906
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - Вознесенской церкви села Куракино Владимир Васильев Загуляев. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)
Рождение
21.10.1906 ст.
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)
Смерть
Неизвестно