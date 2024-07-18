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Ураков Константин Иванов

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

21.10.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1906
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - Вознесенской церкви села Куракино Владимир Васильев Загуляев. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)
Рождение
21.10.1906 ст.

Отец: Ураков Иван Никитин

Мать: Уракова (Дудина) Елена Космина

Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)
Смерть
Неизвестно

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