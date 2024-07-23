Ураков Георгий Иванов
Место рождения
Дата рождения12.05.1910 ст.
Дата смерти22.07.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1910 ст.
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 180об-181, №40)
Крещение
13.05.1910 ст.
Восприемник: той же деревни запасной солдат Николай Никитин Ураков. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 180об-181, №40)
Смерть
22.07.1912 ст.
В возрасте 2 лет - от кашля. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 389об-390, №36)
Похороны
24.07.1912 ст.
Погребён на кладбище. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 389об-390, №36)