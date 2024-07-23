Ураков Георгий Иванов 12.05.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Георгий Иванов

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

12.05.1910 ст.

Дата смерти

22.07.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1910 ст.

Отец: Ураков Иван Никитин

Мать: Уракова (Дудина) Елена Космина

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 180об-181, №40)
Крещение
13.05.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни запасной солдат Николай Никитин Ураков. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 180об-181, №40)
Смерть
22.07.1912 ст.
В возрасте 2 лет - от кашля. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 389об-390, №36)
Похороны
24.07.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 389об-390, №36)

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