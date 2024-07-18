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(Уракова) Екатерина Иванова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

05.09.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1908 ст.

Отец: Ураков Иван Никитин

Мать: Уракова (Дудина) Елена Космина

Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 29об-30, №75)
Крещение
06.09.1908 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: родная дочь отцу младенца Александра. Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 29об-30, №75)
Смерть
Неизвестно

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