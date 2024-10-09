Уракова (Овечкина) Гликерия Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти03.12.1892 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Упомянута в возрасте 17 лет в МК 1872 года села Куракино, часть вторая о Бракосочетавшихся, лист 215об (№14)
Бракосочетание
24.04.1872 ст.
Запись в МК за 1872 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 215об-216, №14) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Никита Тимофеев Ураков, п... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1873 ст.
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 290об.-291, №81)
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Дочь: (Уракова) Александра Никитина
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 172об.-173, №30)
Рождение ребёнка
23.06.1879 ст.
Сын: Ураков Иван Никитин
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 148об-149, №42)
Рождение ребёнка
23.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
МК 1881 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 290об-291, №84)
Рождение ребёнка
25.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Пектемер-сурта Никита Тимофеев Ураков и законная жена его Гликерия Фёдорова, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев
Смерть
03.12.1892 ст.
В возрасте 36 лет - от горячки. Запись в МК за 1892 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 310об-311, №79).
Похороны
05.12.1892 ст.
Погребена на церковно-приходском кладбище. Запись в МК за 1892 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 310об-311, №79).