Ураков Андрей Никитин
Место рождения
Дата рождения25.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
25.09.1884 ст.
Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Пектемер-сурта Никита Тимофеев Ураков и законная жена его Гликерия Фёдорова, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракин... Показать все
Крещение
29.09.1884 ст.
Восприемник: той же волости и починка крестьянин Константин Емельянов Овечкин. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 26об-27, №74)
Поручитель
10.02.1899 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Ионанн Никитин Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Сернурской волости деревни Русска... Показать все
Восприемник
01.11.1908 ст.
На крещении Евгения Михайлова Михеева (родители: Ирмучашской волости, деревни Онучина запасной солдат Михаил Васильев Михеев и законная его женаМелания Фёдорова, оба православные). Запись в МК за 190... Показать все
Бракосочетание
До 1909
Жена: Уракова Клавдия Космина
Поручитель
21.01.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Фёдор Фёдоров Овечкин, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости и деревни крестьяни... Показать все
Поручитель
21.01.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина уволенный в запас армии Михаил Петров Овечкин, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и дере... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Мать ребёнка: Уракова Клавдия Космина
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 173об-174, №19)
Смерть
Неизвестно