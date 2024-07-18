Ураков Геннадий Андреев
Место рождения
Дата рождения20.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910 ст.
Отец: Ураков Андрей Никитин
Мать: Уракова Клавдия Космина
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 173об-174, №19)
Крещение
07.03.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: Казанской губернии, Царевококшайского уезда, Чутюк(?)-Кинерского земского училища учитель Венедикт Космин Королев МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 17... Показать все
Смерть
Неизвестно