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Ураков Геннадий Андреев

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

20.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910 ст.

Отец: Ураков Андрей Никитин

Мать: Уракова Клавдия Космина

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 173об-174, №19)
Крещение
07.03.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: Казанской губернии, Царевококшайского уезда, Чутюк(?)-Кинерского земского училища учитель Венедикт Космин Королев МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 17... Показать все
Смерть
Неизвестно

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