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(Уракова) Александра Иванова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: Ураков Иван Никитин

Мать: Уракова (Дудина) Елена Космина

Восприемник
06.09.1908 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении родной сестры Екатерины Ивановой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Иван Никитин Ураков и законная его жена Елена Космина, оба православ... Показать все
Восприемник
08.03.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
На крещении двоюродной сестры Анастасии Николаевой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков и законная его жена Наталья Константинова, оба право... Показать все
Восприемник
13.08.1913 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении родной сестры Анны. МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Смерть
Неизвестно

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