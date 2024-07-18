(Уракова) Александра Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Восприемник
06.09.1908 ст.
Восприемница на крещении родной сестры Екатерины Ивановой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Иван Никитин Ураков и законная его жена Елена Космина, оба православ... Показать все
Восприемник
08.03.1909 ст.
На крещении двоюродной сестры Анастасии Николаевой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков и законная его жена Наталья Константинова, оба право... Показать все
Восприемник
13.08.1913 ст.
Восприемница на крещении родной сестры Анны. МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 28об-29, №72)
Смерть
Неизвестно