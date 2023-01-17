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Козма Иванович

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Место рождения

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Феофилактович

Мать: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Козмич

Мать ребёнка: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петр Козмич

Мать ребёнка: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Алексей Козмич

Мать ребёнка: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Козмич

Мать ребёнка: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
11.02.1798
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Марковна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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