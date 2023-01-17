Козма Иванович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Феофилактович
Мать: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Козмич
Мать ребёнка: Мавра Марковна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Петр Козмич
Мать ребёнка: Мавра Марковна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алексей Козмич
Мать ребёнка: Мавра Марковна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Мавра Марковна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Козмич
Мать ребёнка: Мавра Марковна
Крещение
11.02.1798
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно