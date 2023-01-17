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Мавра Марковна

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.05.1744

Дата смерти

Между 1796 и 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1744

Отец: Марк Константинович

Мать: Агриппина Козминична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
14.05.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Козмич

Отец ребёнка: Козма Иванович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петр Козмич

Отец ребёнка: Козма Иванович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Алексей Козмич

Отец ребёнка: Козма Иванович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козма Иванович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Козмич

Отец ребёнка: Козма Иванович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Иванович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1796 и 1816
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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