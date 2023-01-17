Мавра Марковна
Место рождения
Дата рождения14.05.1744
Дата смертиМежду 1796 и 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1744
Отец: Марк Константинович
Мать: Агриппина Козминична
Крещение
14.05.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Козмич
Отец ребёнка: Козма Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Петр Козмич
Отец ребёнка: Козма Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алексей Козмич
Отец ребёнка: Козма Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козма Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Козмич
Отец ребёнка: Козма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1816