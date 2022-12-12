Иван Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Феофилактович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1761 и 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1737

Сын: Владимир Иванович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Евстрат Иванович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Евтропий Иванович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Козма Иванович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ерофеевна

Место жительства
Неизвестно
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1761 и 1762
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
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