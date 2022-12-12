Иван Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1761 и 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1737
Сын: Владимир Иванович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Евстрат Иванович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Евтропий Иванович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ерофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1761 и 1762