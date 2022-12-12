Петр Козмич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Козма Иванович
Мать: Мавра Марковна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно