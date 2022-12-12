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Петр Козмич

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Козма Иванович

Мать: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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