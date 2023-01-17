Акилина Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1737
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Евстрат Иванович
Отец ребёнка: Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Евтропий Иванович
Отец ребёнка: Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Козма Иванович
Отец ребёнка: Иван Феофилактович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Феофилактович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764