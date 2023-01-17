Акилина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1737

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван Феофилактович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Евстрат Иванович

Отец ребёнка: Иван Феофилактович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Феофилактович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Евтропий Иванович

Отец ребёнка: Иван Феофилактович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Козма Иванович

Отец ребёнка: Иван Феофилактович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Феофилактович

Место жительства
Неизвестно
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1764
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
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