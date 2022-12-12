Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1737
Отец: Иван Феофилактович
Мать: Акилина Ерофеевна
Крещение
26.07.1737
Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.11.1757
Жена: Агриппина Леонтьевна
Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1760
Сын: Прохор Владимирович
Мать ребёнка: Агриппина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зотик Владимирович
Мать ребёнка: Агриппина Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно