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Владимир Иванович

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Место рождения

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

26.07.1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1737

Отец: Иван Феофилактович

Мать: Акилина Ерофеевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Крещение
26.07.1737
Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.11.1757

Жена: Агриппина Леонтьевна

Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1760

Сын: Прохор Владимирович

Мать ребёнка: Агриппина Леонтьевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зотик Владимирович

Мать ребёнка: Агриппина Леонтьевна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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