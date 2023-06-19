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Алексей Козмич

Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Козма Иванович

Мать: Мавра Марковна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1796

Жена: Евдокия Фокична

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1798

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ипатий Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фокична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно