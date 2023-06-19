Алексей Козмич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Козма Иванович
Мать: Мавра Марковна
Бракосочетание
07.02.1796
Жена: Евдокия Фокична
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1798
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1801
Сын: Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ипатий Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
1813
Сын: Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Фокична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно