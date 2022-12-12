Евдокия Фокична
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Фока Ерофеевич
Мать: Агафия Власовна
Бракосочетание
07.02.1796
Муж: Алексей Козмич
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1798
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ипатий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно