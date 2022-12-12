Евдокия Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Фокична

Евдокия Фокична

avatar

Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Фока Ерофеевич

Мать: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
07.02.1796

Муж: Алексей Козмич

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1798

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ипатий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close