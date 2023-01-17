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Агафия Власовна

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Влас Софонович

Мать: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1758

Муж: Фока Ерофеевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1760

Сын: Максим Фокич

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафия Фокична

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Прокопий Фокич

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
23.09.1768

Сын: Корнилий Фокич

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Фокична

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Савва Фокич

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения Фокична

Отец ребёнка: Фока Ерофеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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