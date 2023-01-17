Агафия Власовна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Влас Софонович
Мать: Агафия Иосифовна
Бракосочетание
25.05.1758
Муж: Фока Ерофеевич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1760
Сын: Максим Фокич
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафия Фокична
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Прокопий Фокич
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
23.09.1768
Сын: Корнилий Фокич
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Фокична
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савва Фокич
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения Фокична
Отец ребёнка: Фока Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно