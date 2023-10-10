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Фока Ерофеевич

Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

03.10.1740

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1740

Отец: Ерофей Федотович

Мать: Анастасия Евдокимовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
03.10.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1758

Жена: Агафия Власовна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1760

Сын: Максим Фокич

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафия Фокична

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Прокопий Фокич

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
23.09.1768

Сын: Корнилий Фокич

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Фокична

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Савва Фокич

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения Фокична

Мать ребёнка: Агафия Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1795
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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