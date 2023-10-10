Фока Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1740
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1740
Отец: Ерофей Федотович
Мать: Анастасия Евдокимовна
Крещение
03.10.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1758
Жена: Агафия Власовна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1760
Сын: Максим Фокич
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафия Фокична
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Прокопий Фокич
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
23.09.1768
Сын: Корнилий Фокич
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Фокична
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савва Фокич
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения Фокична
Мать ребёнка: Агафия Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795