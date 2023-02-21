Анастасия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1740
Сын: Фока Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федотович
Рождение ребёнка
03.11.1746
Сын: Яков Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1777