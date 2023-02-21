Ерофей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1740
Сын: Фока Ерофеевич
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
03.11.1746
Сын: Яков Ерофеевич
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776