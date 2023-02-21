Ерофей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофей Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1740

Сын: Фока Ерофеевич

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
03.11.1746

Сын: Яков Ерофеевич

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1776
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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