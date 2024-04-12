Потримай Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Потримай Александр
Мать: ?
Бракосочетание
18.10.1887
Рождение ребёнка
08.11.1888
Мать ребёнка: Потримай Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна
Бракосочетание
С 1889
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Потримай Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потримай Василий Павлович
Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна
Рождение ребёнка
08.04.1911
Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна
Смерть
Неизвестно