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Потримай Павел Александрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Потримай Александр

Мать: ?

Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Потримай Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Потримай Михаил Павлович

Мать ребёнка: Потримай Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1889

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна

Бракосочетание
С 1889

Жена: Потримай Евфросиния Борисовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Игнат Павлович

Мать ребёнка: Потримай Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Потримай Василий Павлович

Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна

Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Потримай Родион Павлович

Мать ребёнка: Потримай Евфросиния Борисовна

Смерть
Неизвестно
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