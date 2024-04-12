Потримай Евфросиния Борисовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Бракосочетание
С 1889
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потримай Василий Павлович
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1911
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Смерть
Неизвестно