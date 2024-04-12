Потримай Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти16.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Военная служба
26.06.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 615-й пехотный Киверецкий полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выб... Показать все
Смерть
16.03.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно