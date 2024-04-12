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Потримай Василий Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

16.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Потримай Павел Александрович

Мать: Потримай Евфросиния Борисовна

Военная служба
26.06.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 615-й пехотный Киверецкий полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выб... Показать все
Смерть
16.03.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
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