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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Потримай Александр

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Потримай Александр

Рождение ребёнка
1862

Сын: Потримай Григорий Александрович

Отец ребёнка: Потримай Александр

Рождение ребёнка
1865

Сын: Потримай Павел Александрович

Отец ребёнка: Потримай Александр

Рождение ребёнка
1871

Сын: Потримай Сидор Александрович

Отец ребёнка: Потримай Александр

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