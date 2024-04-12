Потримай Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Григорий Александрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

13.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Потримай Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Потримай Матрена Степановна

Смерть
13.04.1887
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
17.04.1890

Сын: Потримай Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Потримай Матрена Степановна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Похороны
Неизвестно
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