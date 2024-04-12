Потримай Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти13.04.1887
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Потримай Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Потримай Матрена Степановна
Смерть
13.04.1887
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
17.04.1890
Сын: Потримай Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Потримай Матрена Степановна
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Похороны
Неизвестно