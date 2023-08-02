Потримай Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евкова Мария Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Сын: Потримай Григорий Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Потримай Павел Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Потримай Сидор Александрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно