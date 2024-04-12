Потримай Сидор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай Сидор Александрович

Потримай Сидор Александрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Потримай Александр

Мать: ?

Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Потримай Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марченко Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Потримай Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Потримай Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Потримай Иван Сидорович

Мать ребёнка: Потримай Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close