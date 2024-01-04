Похороны

11.08.1942

Есть памятники, которые можно отнести к безымянным. Так как они поставлены тем, о ком долго молчала история нашей страны - узникам концлагерей. Тем кого долгие 70 лет ищут родственники. У него нет имени. Только адрес. Просмотрев Карту памяти увидела многие памятники нашей страны.У них есть адрес, на стелах выбиты имена воинов, павших в боях. А это обычный, простой камень-валун у дороги, рядом с местом, где находился концлагерь. Как много лет его искала моя семья. На памятном камне написано, что в Шталаге 308 погибло 20 000 пленных русских солдат, а по свидетельству очевидцев, более 50 000 пленных красноармейцев. Потребуется гора, чтобы выбить все имена, погибшим в этом концлагере. Но, как не сдвинуть этот камень, так никогда не забыть нам тех, кто лежит в земле на месте этого лагеря. Это возможность тысячам людей узнать о людях, которые не просто погибли, но и на долгие годы были преданы забвению и отвергнуты нашей страной. И за 70 лет, которые отделяют нас от войны, наконец-то заплакать от радости, что он - мой отец, мой дед, мой прадед - нашелся. Я бы его назвала "МЕСТО ВЫБЫТИЯ ШТАЛАГ VIII E (308)" Располагался в городке Нойхаммер (Польша). Июнь 1941 − апрель 1942) — немецкий лагерь для военнопленных. Этот придорожный камень. На памятном камне написано "Вечная слава свыше 20000 пленных польским и советским воинам, умертвленным гитлеровцами во 2 мировой войне"