Потримай (Салиева) Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Салиева) Мария Емельяновна

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Потримай Сидор Александрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марченко Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович

Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович

Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Потримай Иван Сидорович

Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович

Смерть
Неизвестно
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