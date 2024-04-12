Потримай (Салиева) Мария Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марченко Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович
Рождение ребёнка
24.06.1914
Отец ребёнка: Потримай Сидор Александрович
Смерть
Неизвестно