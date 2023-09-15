Потримай Игнат Павлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Дмитриевна
Военная служба
1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Военная служба
16.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия дивизионный лазарет 19 пехотной д... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Потримай Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
?.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потримай Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно