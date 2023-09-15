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Потримай Игнат Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Потримай Павел Александрович

Мать: Потримай Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Потримай Татьяна Дмитриевна

Военная служба
1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Военная служба
16.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия дивизионный лазарет 19 пехотной д... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Потримай Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
?.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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