Потримай Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Потримай Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Рождение ребёнка
?.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно