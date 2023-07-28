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Потримай Ольга Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Потримай Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович

Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович

Рождение ребёнка
?.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Игнат Павлович

Смерть
Неизвестно