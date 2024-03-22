Кулакова (Сидорова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Сидорова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1850

Дата смерти

13.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1850

Отец: Сидоровъ Федоръ

Мать: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1874

Дочь: Сорокина Надежда

Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1879

Дочь: Гудкова Дарья

Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Земскова Матрена

Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Батанина Анастасия

Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садовникова Лариса

Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей

Смерть
13.02.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Скоропостижно
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