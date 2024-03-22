Кулакова (Сидорова) Ирина
Место рождения
Дата рождения07.04.1850
Дата смерти13.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1850
Отец: Сидоровъ Федоръ
Мать: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
16.09.1874
Дочь: Сорокина Надежда
Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей
Рождение ребёнка
09.03.1879
Дочь: Гудкова Дарья
Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Земскова Матрена
Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Батанина Анастасия
Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садовникова Лариса
Отец ребёнка: Кулаковъ Алексей
Смерть
13.02.1914
Причина смерти: Скоропостижно