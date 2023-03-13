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Земскова (Кулакова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кулаковъ Алексей

Мать: Кулакова Ирина

Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Земсковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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