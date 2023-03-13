Земскова (Кулакова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кулаковъ Алексей
Мать: Кулакова Ирина
Бракосочетание
30.01.1898
Муж: Земсковъ Федоръ
Рождение ребёнка
11.02.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.06.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.03.1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Земсковъ Федоръ