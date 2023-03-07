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Сидоровъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Михаиловъ Сидоръ

Мать: Михаилова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Жена: Сидорова Анна

Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Сидорова Дарья

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Сидоровъ Егоръ

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1844

Дочь: Буянова Анна

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1846

Сын: Сидоровъ Георгий

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1847

Дочь: Михаилова Евдокия

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1850

Дочь: Кулакова Ирина

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Сидоровъ Иосифъ

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1856

Дочь: Миногина Анна

Мать ребёнка: Сидорова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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