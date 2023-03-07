Сидоровъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Михаиловъ Сидоръ
Мать: Михаилова Матрена
Бракосочетание
?.01.1834
Жена: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Сидорова Дарья
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Сидоровъ Егоръ
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
01.02.1844
Дочь: Буянова Анна
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
19.04.1846
Сын: Сидоровъ Георгий
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
07.08.1847
Дочь: Михаилова Евдокия
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
07.04.1850
Дочь: Кулакова Ирина
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Сидоровъ Иосифъ
Мать ребёнка: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
03.09.1856
Дочь: Миногина Анна
Мать ребёнка: Сидорова Анна