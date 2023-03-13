Михаилова (Малышева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилова (Малышева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Малышевъ Иванъ

Мать: Малышева Ирина

Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Михаиловъ Сидоръ

Рождение ребёнка
26.09.1808

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Самарина Наталья

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1813

Сын: Михаиловъ Никита

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сидоровъ Федоръ

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1815

Сын: Михаиловъ Павелъ

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1816

Дочь: Сидорова Надежда

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Латышева Елена

Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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