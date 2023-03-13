Михаилова (Малышева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Малышевъ Иванъ
Мать: Малышева Ирина
Бракосочетание
07.02.1804
Муж: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
26.09.1808
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Самарина Наталья
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
15.09.1813
Сын: Михаиловъ Никита
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сидоровъ Федоръ
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
26.06.1815
Сын: Михаиловъ Павелъ
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
17.11.1816
Дочь: Сидорова Надежда
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Латышева Елена
Отец ребёнка: Михаиловъ Сидоръ