Сидорова (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кувшинова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1815

Отец: Кувшиновъ Петръ

Мать: Кувшинова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Сидоровъ Федоръ

Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Сидорова Дарья

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Сидоровъ Егоръ

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1844

Дочь: Буянова Анна

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1846

Сын: Сидоровъ Георгий

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1847

Дочь: Михаилова Евдокия

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1850

Дочь: Кулакова Ирина

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Сидоровъ Иосифъ

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1856

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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