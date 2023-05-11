Сидорова (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения07.02.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1815
Отец: Кувшиновъ Петръ
Мать: Кувшинова Афимья
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Сидорова Дарья
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Сидоровъ Егоръ
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.02.1844
Дочь: Буянова Анна
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.04.1846
Сын: Сидоровъ Георгий
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.08.1847
Дочь: Михаилова Евдокия
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.04.1850
Дочь: Кулакова Ирина
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Сидоровъ Иосифъ
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.09.1856
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Сидоровъ Федоръ