Кувшинова (Гудкова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти?.05.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Гудковъ Иванъ
Мать: Гудкова Дарья
Бракосочетание
13.02.1802
Муж: Кувшиновъ Петръ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кирилова Стефанида
Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ
Рождение ребёнка
07.02.1815
Дочь: Сидорова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ
Рождение ребёнка
30.10.1820
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ
Смерть
?.05.1836