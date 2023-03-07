Кувшинова (Гудкова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Гудкова) Афимья

Кувшинова (Гудкова) Афимья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

?.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гудковъ Иванъ

Мать: Гудкова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1802

Муж: Кувшиновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кирилова Стефанида

Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1815

Дочь: Сидорова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1820

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.05.1836
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close