Сорокина (Кулакова) Надежда
Место рождения
Дата рождения16.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1874
Отец: Кулаковъ Алексей
Мать: Кулакова Ирина
Бракосочетание
27.01.1893
Муж: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сорокинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1903
Сын: Сорокинъ Георгий
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ