Сорокина (Кулакова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кулакова) Надежда

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1874

Отец: Кулаковъ Алексей

Мать: Кулакова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сорокинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1903

Сын: Сорокинъ Георгий

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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