Гудкова (Кулакова) Дарья
Место рождения
Дата рождения09.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879
Отец: Кулаковъ Алексей
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
04.04.1897
Сын: Гудковъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
05.04.1898
Сын: Гудковъ Александръ
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: (Гудкова) Марфа
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Гудковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
07.08.1907
Дочь: Гудкова Евдокия
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: (Гудкова) Анна
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
22.06.1912
Сын: Гудковъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: (Гудкова) Ольга
Отец ребёнка: Гудковъ Романъ