Гудкова (Кулакова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Кулакова) Дарья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879

Отец: Кулаковъ Алексей

Мать: Кулакова (Сидорова) Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1897

Сын: Гудковъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1898

Сын: Гудковъ Александръ

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: (Гудкова) Марфа

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Гудковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1907

Дочь: Гудкова Евдокия

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: (Гудкова) Анна

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Гудковъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: (Гудкова) Ольга

Отец ребёнка: Гудковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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