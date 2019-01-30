Арсентьева (Доценко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Доценко) Вера

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Место рождения

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР

Дата рождения

27.09.1913

Дата смерти

20.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913

Отец: Доценко Пётр Васильевич

Мать: Доценко Мавра Ивановна

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Драпова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Арсентьев Андрей Васильевич

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
10.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев Андрей Васильевич

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.07.1993
г. Кустанай Республика Казахстан
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