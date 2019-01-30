Арсентьева (Доценко) Вера
Место рожденияп. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Дата рождения27.09.1913
Дата смерти20.07.1993
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913
Отец: Доценко Пётр Васильевич
Мать: Доценко Мавра Ивановна
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Драпова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Арсентьев Андрей Васильевич
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
10.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсентьев Андрей Васильевич
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
20.07.1993
г. Кустанай Республика Казахстан