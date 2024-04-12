Доценко (Доценко) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Доценко) Мавра Ивановна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Арсентьева Вера Петровна

Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич

имени И. Ф. Павлова, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Доценко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Доценко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
имени И. Ф. Павлова, Костанайский район, Костанайская область
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