Доценко (Доценко) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Арсентьева Вера Петровна
Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доценко Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно