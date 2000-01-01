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Доценко Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Арсентьева Вера

Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
1915

Сын: Доценко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
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