Доценко Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Арсентьева Вера
Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доценко Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР