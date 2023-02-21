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Арсентьев Андрей Васильевич

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Место рождения

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР

Дата рождения

1907

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Арсентьев Василий

Мать: не указана

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Драпова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Арсентьева Вера

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
10.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Вера

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
02.04.1942
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия
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