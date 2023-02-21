Арсентьев Андрей Васильевич
Место рожденияп. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Дата рождения1907
Дата смерти02.04.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Арсентьев Василий
Мать: не указана
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Драпова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Арсентьева Вера
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
10.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арсентьева Вера
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
02.04.1942
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия