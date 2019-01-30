Драпова (Арсентьева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драпова (Арсентьева) Александра Андреевна

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Место рождения

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР

Дата рождения

15.02.1937

Дата смерти

30.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937

Отец: Арсентьев Андрей Васильевич

Мать: Арсентьева Вера

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
?.03.1960

Сын: Драпов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Драпов Николай Иванович

п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драпов Николай Иванович

Смерть
30.01.2019
г. Кустанай Республика Казахстан
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