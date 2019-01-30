Драпова (Арсентьева) Александра Андреевна
Место рожденияп. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Дата рождения15.02.1937
Дата смерти30.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937
Отец: Арсентьев Андрей Васильевич
Мать: Арсентьева Вера
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
?.03.1960
Сын: Драпов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Драпов Николай Иванович
п. Борис-Романовка Кустанайской обл. КазССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2019
г. Кустанай Республика Казахстан