Драпов Николай Иванович
Место рожденияд. Владимировка Кустанайской обл. Казахской ССР
Дата рождения28.05.1932
Дата смерти01.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1960
Сын: Драпов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Драпова Александра Андреевна
имени И. Ф. Павлова, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1990
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область