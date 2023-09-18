Драпов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрапов Николай Иванович

Драпов Николай Иванович

Место рождения

д. Владимировка Кустанайской обл. Казахской ССР

Дата рождения

28.05.1932

Дата смерти

01.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Владимировка Кустанайской обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
?.03.1960

Сын: Драпов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Драпова Александра Андреевна

имени И. Ф. Павлова, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драпова Александра Андреевна

Смерть
01.12.1990
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close