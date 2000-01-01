село Владимировка, село Владимировка, Костанайский район, Костанайская область (на 2022) — Familio

Владимировка

Костанайский район, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Николаевский уезд, Боровская волость
39Владимирский пос., осн. 1888 г.Всех дворов: 98. 440Лошадей: 75. Рогатого скота: 230. Овец: 30.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, Костанайский район, Владимировский сельский округ
село ВладимировкаВладимиров а.395439100
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