Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна
Место рожденияКременчугский р-н, ПГТ Чернухи, с. Белоусовка, Полтавская обл, Украина
Дата рождения15.06.1908
Дата смерти08.02.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908
Отец: ??? Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в хлебном / шахтер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925
Муж: Бондарь Лука ???
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бондарь Леонид Лукич
Отец ребёнка: Бондарь Лука ???
Эмиграция
1929
Рождение ребёнка
02.11.1930
Дочь: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична
Отец ребёнка: Бондарь Лука ???
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна
Отец ребёнка: Анашкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1942
Сын: Анашкин Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Анашкин Иосиф Иванович
Смерть
08.02.1993