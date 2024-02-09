Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Место рождения

Кременчугский р-н, ПГТ Чернухи, с. Белоусовка, Полтавская обл, Украина

Дата рождения

15.06.1908

Дата смерти

08.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908

Отец: ??? Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашкин Иосиф Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в хлебном / шахтер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925

Муж: Бондарь Лука ???

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бондарь Леонид Лукич

Отец ребёнка: Бондарь Лука ???

Эмиграция
1929
Рождение ребёнка
02.11.1930

Дочь: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Отец ребёнка: Бондарь Лука ???

Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна

Отец ребёнка: Анашкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1942

Сын: Анашкин Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Анашкин Иосиф Иванович

Смерть
08.02.1993

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