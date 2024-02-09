Бондарь Лука ???
Место рожденияКременчугский р-н, ПГТ Чернухи, с. Бондари, Полтавская обл, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарь Основатель ???
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
кулак. сторож в театре
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бондарь Леонид Лукич
Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна
Эмиграция
1929
Рождение ребёнка
02.11.1930
Дочь: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична
Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна
Смерть
1937
Причина смерти: ТИФ