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Бондарь Лука ???

Место рождения

Кременчугский р-н, ПГТ Чернухи, с. Бондари, Полтавская обл, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарь Основатель ???

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
кулак. сторож в театре
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925

Жена: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бондарь Леонид Лукич

Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Эмиграция
1929
Рождение ребёнка
02.11.1930

Дочь: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Смерть
1937
Причина смерти: ТИФ

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