Бондарь Основатель ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Основатель ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь ???-1 ???

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь ??? ???

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Лука ???

Мать ребёнка: не указана

Эмиграция
1929
Смерть
Неизвестно

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